"У любого есть попка": Полякова рассказала, зачем идет в политику

Украинская певица Оля Полякова собралась идти в политику, потому что люди не верят старой власти и нужно что-то менять.

В эфире программы "Сніданок з 1+1" на ТСН артистка рассказала, что не собирается уходить со сцены, а муж ее полностью поддерживает (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Оля Полякова с мужем кадр из видео

"Старым политикам не верят люди, не хотят за них голосовать. И поэтому я решила создать силу, которой очень не хватало Украине – женскую силу. Я хочу создать свою политическую силу, с которой зайду на парламентские выборы, не на эти, подготовимся. У меня нет цели залезть сейчас любой ценой в парламент. Понимаешь, на хайпе, очень быстро. Вот мы сейчас склепали партенку. На досрочных меня не ждите", – рассказала Полякова.

Оля Полякова рассказала, зачем идет в политику скриншот

По словам певицы, она будет выступать и руководить собственной партией. Никого из коллег, которые тоже собираются в политику, она не боится.

"Пусть они меня боятся, чего я должна их бояться. Ни Вакарчук не знаю, что из себя представляет, ни Винник. Что он поет красиво, прекрасные волосы, красивый мужчина, но они себя как политики еще не проявили. Будем смотреть. Женщина никогда не выбирает, с кем ей в лодочку, хорошо не присмотревшись к партнеру", – добавила Суперблондинка.

Святослав Вакарчук, Олег Винник и Виктор Павлик кадр из видео

Более того, Полякова сказала, что будет пафосным политиком. "Этот политик сможет и попку свою сфотографировать голую, а чего нет? У любого политика есть попка", – пошутила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Полякова заявила, что создает свою политическую партию. Она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

В сети бурно отреагировали на намерение Поляковой. Пользователи даже предположили, кого из украинских звезд можно назначить на важные должности.

До этого стало известно, что украинский секс-символ, поп-певец Олег Винник собрался баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Также информацию о начале политической деятельности подтвердил народный артист Украины Виктор Павлик. А лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представил партию "Голос" и членов, с которыми планирует идти на парламентские выборы.

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