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27 декабря • обновлено в 17:23
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У любимого певца Путина в России возникли проблемы с законом

2.7т
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На любимого певца российского президента Владимира Путина, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева юристы Пенсионного фонда Москвы подали в суд.

Как сообщает Telegram-канал Mash, это случилось из-за того, что певец не заплатил штраф за отсутствие отчета о деятельности своего благотворительного фонда в 2018 году. По словам инсайдеров, сумма взыскания составляет 20 тысяч рублей.

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев

Фото: kp.ru

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Отмечается, что Расторгуев учредил фонд от своего имени в 2014 году. На сайте организации говорится, что собранные средства идут на помощь детям-воспитанникам детских домов, а также на поддержку искусства и культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Расторгуев рассказал о своем отношении к Украине и запрете на въезд в страну.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Это,тот типа "батяня комбат"?))
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hunt andres
hunt andres
UA. RUNIC, типа - это у вас. А это - Николай Расторгуев.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Как вас? На Расторгуева не надо плевать. Украина красавиц, но уважайте и своих граждан.
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Mega Death
Mega Death
20000руб? Это пара бутылок коньяка ХО))
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