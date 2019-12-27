У любимого певца Путина в России возникли проблемы с законом

На любимого певца российского президента Владимира Путина, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева юристы Пенсионного фонда Москвы подали в суд.

Как сообщает Telegram-канал Mash, это случилось из-за того, что певец не заплатил штраф за отсутствие отчета о деятельности своего благотворительного фонда в 2018 году. По словам инсайдеров, сумма взыскания составляет 20 тысяч рублей.

Николай Расторгуев Фото: kp.ru

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Отмечается, что Расторгуев учредил фонд от своего имени в 2014 году. На сайте организации говорится, что собранные средства идут на помощь детям-воспитанникам детских домов, а также на поддержку искусства и культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Расторгуев рассказал о своем отношении к Украине и запрете на въезд в страну.

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