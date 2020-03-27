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27 марта • обновлено в 09:16
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У Льва Лещенко коронавирус: главврач больницы в Коммунарке подтвердил диагноз

2.4т
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у 78-летнего российского певца Льва Лещенко, который попал в больницу несколько дней назад, коронавирус.

Об этом Проценко написал на своей странице в Facebook.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

vokrug.tv

Так, по словам врача, в первые сутки после поступления, состояние артиста ухудшилось, однако сейчас опасность миновала.

"Лев Лещенко поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", – пишет Проценко.

Отметим, что Лев Лещенко – популярный советский и российский эстрадный певец, педагог вокала. Народный артист РСФСР. За годы своего творчества Лещенко дал около 10 тысяч концертов и записал более 700 песен, самыми известными из которых являются "День Победы" и "Прощай".

Лев Лещенко

Лев Лещенко

gazeta.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец и композитор Игорь Николаев был доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Он все равно скоро помрёт какая разница от чего
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