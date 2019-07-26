"У Лободы увела?" Экс-жена Потапа засветилась в объятиях солиста Rammstein

Бывшая жена украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая заинтриговала совместным снимком с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Ирина позировала прижимаясь к щеке музыканта, изображая поцелуй.
"Влюблена в Тилля Линдеманна", — неоднозначно подписала фото Горовая.
Ирина Горовая
Фото из Instagram
Ирина Горовая и Тилль Линдеманн
Фото из Instagram
Отметим, что кадр был сделан на международном музыкальном фестивале "Жара", который стартовал в Баку 25 июля. Он вызвал бурную реакцию в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали снимки Тилля, на которых он обнимал жгучую брюнетку. Пользователи предположили, что девушка — также новая пассия Линдеманна, на которую он мог променять Лободу.
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