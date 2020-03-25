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25 марта • обновлено в 14:32
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У Лещенко подозревают коронавирус: друг рассказал, где певец мог заразиться

5.9т
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Друг известного советского певца Льва Лещенко, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, рассказал, где артист мог заразиться.

Так, в комментарии Teleptogramma.pro мужчина заявил, что Лещенко не так давно ездил на гастроли в США и Канаду.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

mordovmedia.ru

Кроме того, возвращаясь домой в Россию, певец не смог прилететь сразу в Москву из-за погодных условий, поэтому его самолет приземлился во французском Марселе.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

mk.ru

Примечательно, что ранее, в комментарии изданию Сиб.фм, Лещенко раскритиковал людей, которые паникуют из-за коронавируса, и заявил, что в Америке все спокойно:

"Я только что прилетел из Америки и пока ничего не знаю о проблемах в шоу-бизнесе. На мне ничего не отразилось еще. В Америке все спокойно. Там истерии по поводу коронавируса нет. Все рестораны полны. На концертах у меня были аншлаги. Не надо нагнетать! Паника никому не нужна. Я вообще считаю, что все это специально делается - нагнетается страх. Кто этим занимается не могу сказать, я не политик и не финансист. Но мне кажется, что ситуация создана искусственно. И лучший способ избежать тяжелых последствий сохранять спокойствие и хорошее настроение. Продолжать жить так, как жили до всего этого".

Лев Лещенко

Лев Лещенко

starhit.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Винокур резко высказался о госпитализации советского артиста Льва Лещенко с подозрением на коронавирус.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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