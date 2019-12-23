У российской звезды лопнула грудь: женщина ужаснула подробностями операции

Известной российской телеведущей Лере Кудрявцевой хирургическим путем удалили силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них.
Об этом звезда сама призналась в Instagram, опубликовав фото из больницы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы "МакГан". На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил, можно танком давить. Тогда не было никакой информации, и мы еще были, как подопытные кролики. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь", – написала она.
Кудрявцевой удалили импланты из груди
Instagram Леры Кудрявцевой
Кудрявцевой удалили импланты из груди
Instagram Леры Кудрявцевой
Кудрявцева рассказала, что ей пришлось перенести срочную и очень тяжелую операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей.
"Девочки, этот пост для вас. У меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто-то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов". Ну, а меня, я очень надеюсь, вы примите и такую. Будьте здоровы", – резюмировала звезда.
Instagram Леры Кудрявцевой
Instagram Леры Кудрявцевой
1. Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря . 2. 15 лет назад в Санкт - Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия , а доктор говорил - можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики 🐇 4. Каждый год прохожу чек - ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция , очень 😩Девочки - этот пост для вас , у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о " болезни грудных имплантов " Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую 😊Будьте здоровы 😍
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кудрявцевой на музыкальном фестивале "Новая волна", который проходил в августе в Сочи, вызвали врачей из-за резкого ухудшения самочувствия.
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