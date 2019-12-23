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24 декабря • обновлено в 01:10
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У российской звезды лопнула грудь: женщина ужаснула подробностями операции

1.5т
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Известной российской телеведущей Лере Кудрявцевой хирургическим путем удалили силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них.

Об этом звезда сама призналась в Instagram, опубликовав фото из больницы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы "МакГан". На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил, можно танком давить. Тогда не было никакой информации, и мы еще были, как подопытные кролики. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь", – написала она.

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Кудрявцевой удалили импланты из груди

Кудрявцевой удалили импланты из груди

Instagram Леры Кудрявцевой

Кудрявцевой удалили импланты из груди

Кудрявцевой удалили импланты из груди

Instagram Леры Кудрявцевой

Кудрявцева рассказала, что ей пришлось перенести срочную и очень тяжелую операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей.

"Девочки, этот пост для вас. У меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто-то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов". Ну, а меня, я очень надеюсь, вы примите и такую. Будьте здоровы", – резюмировала звезда.

У российской звезды лопнула грудь: женщина ужаснула подробностями операции

Instagram Леры Кудрявцевой

У российской звезды лопнула грудь: женщина ужаснула подробностями операции

Instagram Леры Кудрявцевой

1. Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря . 2. 15 лет назад в Санкт - Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия , а доктор говорил - можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики 🐇 4. Каждый год прохожу чек - ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция , очень 😩Девочки - этот пост для вас , у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о " болезни грудных имплантов " Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую 😊Будьте здоровы 😍

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кудрявцевой на музыкальном фестивале "Новая волна", который проходил в августе в Сочи, вызвали врачей из-за резкого ухудшения самочувствия.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Лера Кудрявцева
Место
Россия
Тег
Новости России
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