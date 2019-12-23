У российской звезды лопнула грудь: женщина ужаснула подробностями операции

Известной российской телеведущей Лере Кудрявцевой хирургическим путем удалили силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них.

Об этом звезда сама призналась в Instagram, опубликовав фото из больницы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы "МакГан". На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил, можно танком давить. Тогда не было никакой информации, и мы еще были, как подопытные кролики. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь", – написала она.

Кудрявцевой удалили импланты из груди Instagram Леры Кудрявцевой

Кудрявцевой удалили импланты из груди Instagram Леры Кудрявцевой

Кудрявцева рассказала, что ей пришлось перенести срочную и очень тяжелую операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей.

"Девочки, этот пост для вас. У меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто-то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов". Ну, а меня, я очень надеюсь, вы примите и такую. Будьте здоровы", – резюмировала звезда.

Instagram Леры Кудрявцевой

Instagram Леры Кудрявцевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кудрявцевой на музыкальном фестивале "Новая волна", который проходил в августе в Сочи, вызвали врачей из-за резкого ухудшения самочувствия.

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