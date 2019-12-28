У Кудрявцевой лопнула грудь: как выглядела звезда ТВ до пластики

Популярной российской телеведущей Лере Кудрявцевой, которая 15 лет назад увеличила грудь, сделали срочную операцию по удалению силиконовых имплантов. Так, хирургическое вмешательство понадобилось из-за того, что у нее лопнул один из них.

В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядела знаменитость до пластических операций.

Лера Кудрявцева Фото: instanews-media.ru

Лера Кудрявцева ранее официально не подтверждала, что пользовалась услугами пластических хирургов. Однако, если сравнить фото телеведущей в молодости и сейчас, можно найти некоторые изменения в ее внешности.

Лера Кудрявцева до и после Фото: passion.ru

Отметим, что телеведущая увеличила объем губ и изменила форму носа. Также Кудрявцева предположительно сделала и пластику век. В медицине процедуру называют блефаропластикой. Некоторое время у звезды наблюдались существенные мешки под глазами, но они быстро исчезли.

Лера Кудрявцева увеличила губы

Лера Кудрявцева изменила форму носа

Кроме того, как недавно стало известно, звезда 15 лет назад увеличила грудь при помощи силиконовых имплантов.

Лера Кудрявцева увеличила грудь

А также, возможно, сделала липосакцию в области бедер и живота. Ведь на нескольких светских мероприятиях было хорошо видно, что Кудрявцева немного поправилась, а уже буквально через несколько дней ее фигура вновь стала точеной и стройной.

Лера Кудрявцева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили ее в неудачной пластике.

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