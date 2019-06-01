"У кого-то пригорело": в России оскорбили Крида тизером к шоу "Холостяк"

На российском телеканале ТНТ выпустили тизер нового шоу "Холостяк", в котором оскорбили известного российского рэпера Егора Крида.

Ролик быстро удалили из сети, но артист сохранил его и опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Зацените официальный тизер к новому сезону "Холостяка". Видимо, у кое-кого пригорело после интервью. Несите огнетушитель. P.s. Ролик удалили, но Интернет все помнит!" — подписал Крид.

В ролике представили нарезку из 6 сезона шоу с Егором, где закадровый голос заявил, что в 2019 году проект будет строиться вокруг "настоящего мужика".

"Приходи на кастинг "Холостяка"! Теперь с настоящим мужиком", — сказал закадровый голос, после чего показали Крида, который говорит: "Я бы вряд ли на такое согласился".

Егор Крид в "Холостяк-6" Кадр из скандального тизера ТНТ

Поклонники успели показать рэперу этот ролик, а в комментариях жестко прокомментировали подобное оскорбление на телеканале.

Этот тизер вышел после того, как рэпер дал интервью журналисту Юрию Дудю в программе "вДудь", где рассказал о закулисье шоу.

"Когда меня позвали первый раз на проект "Холостяк", я отказался. Спустя 2-2,5 года меня позвали еще раз, и я опять отказался. Потом со мной несколько раз встречались и уговаривали пойти, но я отказался", – признался он.

Егор Крид в программе "вДудь" Скриншот

Крид согласился участвовать при условии, что не будет сценария, он придумает все свидания сам и будет иногда что-то подсказывать по съемкам.

"Есть коробка, куда тебя посадили с какой-нибудь девушкой. И вы там три месяца. Либо вы убьете друг друга, либо между вами что-то произойдет. Здесь такая же история и также работает этот проект", – пояснил он.

Победительницей стала Дарья Клюкина, которая почти сразу вышла замуж за топ-менеджера телеканала ТНТ. Крид объяснил, что расстался с ней, потому что девушка оказалась двуличной.

Дарья Клюкина instagram.com/klyukina_d

"Я посмотрел проект, и посмотрел со стороны, что она говорила про других участниц: "ты подстилка для мужчин". Я подумал, что ее не такой знаю. И после проекта наши отношения сошли на нет. Прошло где-то месяца 4, мы с ней встретились – она сказала мне, что она меня любит. Я сказал ей: "хорошо, ты готова удалить свой Instagram прямо сейчас?". И она мне сказала: "конечно, нет, с чего вдруг я буду удалять свой Instagram? Это моя аудитория. Я говорю: "это моя аудитория". И тогда мы пожали друг другу руки и разошлись", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в комментарии Дудю Крид также рассказал подробности о скандале с сорванным концертом в Абу-Даби. По его словам, виновником оказалась компания главы Русской Медиагруппы Владимира Киселева, которая организовывала мероприятие. А сам друг президента РФ Владимира Путина угрожал сломать жизнь музыканту.

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