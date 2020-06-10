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10 июня • обновлено в 15:40
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У Кейт Миддлтон появился новый личный помощник: что известно о приближенной к герцогине

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Герцогиня Кембриджская, 38-летняя Кейт Миддлтон, взяла к себе в команду нового человека.

Теперь в ее окружении появился личный секретарь – Ханна Кокберн-Лоджи, сообщил британский журнал Hello.

Профиль женщины в соцсети LinkedIn свидетельствует о том, что она приступила к обязанностям в начале месяца и теперь отвечает за организацию рабочего графика Кейт и ее встреч после того, как закончится режим самоизоляции. Отмечается, что Ханна также будет сопровождать герцогиню во время важных светских мероприятий.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Известно, что Ханна уже работала с герцогами Кембриджскими. Ранее в ее обязанности входила организация семидневного королевского тура пары по Индии и Бутане в 2016 году, где она также их сопровождала. Судя по всему, она произвела на супругов хорошее впечатление, и через несколько лет Кейт решила снова сотрудничать с ней.

Отмечается, что новая личная секретарша Кейт Миддлтон 20 лет работала в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества Великобритании.

Кроме Ханны, в окружение герцогини Кембриджской входят ее стилист Наташа Арчер, няня ее с принцем Уильямом детей – Мария-Тереза Туррион Борралло, а также парикмахер Аманда Кук Такер.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон подает в суд на известный журнал.

Также названа причина, почему Елизавета II запретила беременеть Кейт Миддлтон.

Кроме этого, стали известны секреты стройности Кейт Миддлтон.

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Персона
Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
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