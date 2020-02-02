У известной российской журналистки обнаружили рак: первые подробности

У основателя и генерального директора медиахолдинга "Дождь" Натальи Синдеевой обнаружили рак груди.
Журналистка в воскресенье, 2 февраля, лично призналась в том, что ведет борьбу с онкологическим заболеванием.
В публичной плоскости эту информацию первой услышала журналист и автор книги и документального фильма "Победить рак" Катерина Гордеева, ставшая гостьей авторской программы Синдеевой на "Дожде".
Наталья Синдеева
buro247.ru
Наталья Синдеева
cosmo.ru
Наталья Синдеева
Юлия Майорова/PR-агентство "Бедуш & Маренникова"
Наталья Синдеева
cosmo.ru
Наталья Синдеева
bigcitystar.ru
Наталья Синдеева
radioportal.ru
Наталья Синдеева
24smi.org
Как писал OBOZREVATEL, недавно Украину потрясла новость о том, что рак обнаружили у известной телеведущей Аллы Мазур. Недавно она лично рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием.
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