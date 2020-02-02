У известной российской журналистки обнаружили рак: первые подробности

У основателя и генерального директора медиахолдинга "Дождь" Натальи Синдеевой обнаружили рак груди.

Журналистка в воскресенье, 2 февраля, лично призналась в том, что ведет борьбу с онкологическим заболеванием.

В публичной плоскости эту информацию первой услышала журналист и автор книги и документального фильма "Победить рак" Катерина Гордеева, ставшая гостьей авторской программы Синдеевой на "Дожде".

Наталья Синдеева buro247.ru

Наталья Синдеева cosmo.ru

Наталья Синдеева Юлия Майорова/PR-агентство "Бедуш & Маренникова"

Наталья Синдеева cosmo.ru

Наталья Синдеева bigcitystar.ru

Наталья Синдеева radioportal.ru

Наталья Синдеева 24smi.org

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украину потрясла новость о том, что рак обнаружили у известной телеведущей Аллы Мазур. Недавно она лично рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием.

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