Главная Новости
2 февраля • обновлено в 18:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

У известной российской журналистки обнаружили рак: первые подробности

2.3т
Читать материал на украинском

У основателя и генерального директора медиахолдинга "Дождь" Натальи Синдеевой обнаружили рак груди.

Журналистка в воскресенье, 2 февраля, лично призналась в том, что ведет борьбу с онкологическим заболеванием.

В публичной плоскости эту информацию первой услышала журналист и автор книги и документального фильма "Победить рак" Катерина Гордеева, ставшая гостьей авторской программы Синдеевой на "Дожде".

Новости
Прорыв в медицине: ученые нашли "лекарство" от всех видов рака
Наталья Синдеева

Наталья Синдеева

buro247.ru

Наталья Синдеева

Наталья Синдеева

cosmo.ru

Наталья Синдеева

Наталья Синдеева

Юлия Майорова/PR-агентство "Бедуш & Маренникова"

Наталья Синдеева

Наталья Синдеева

cosmo.ru

Наталья Синдеева

Наталья Синдеева

bigcitystar.ru

Наталья Синдеева

Наталья Синдеева

radioportal.ru

Наталья Синдеева

Наталья Синдеева

24smi.org

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украину потрясла новость о том, что рак обнаружили у известной телеведущей Аллы Мазур. Недавно она лично рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия
Теги
лечение рака рак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги