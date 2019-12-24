Главная Новости
24 декабря • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

У Ирины Шейк пополнение в семье

205
Читать материал на украинском

У модели Ирины Шейк пополнение в семье.

Об этом сообщила ее родная сестра Татьяна Петенкова, показав в Инстаграм Шейлу.

Новости
Глаз не оторвать: Ратаковски, Шейк и другие звезды с самым красивым бюстом

"Знакомьтесь - Шейла. В @family_shayk пополнение", - прокомментировала свое селфи со щенком сестра Ирины Шейк.

Еще одно фото Шейлы опубликовала в Инстаграм дочь Татьяны Петенковой Ирина.

Петенкова также похвасталась победой своего спаниеля Окси.

"Гордимся нашей выпускницей. Очередные победы в конце года и перед декретом", - написала она в Инстаграм.

Татьяна Петенкова является заводчиком спаниелей и биглей.

Смотрите также на OBOZREVATEL, как полуголая Ирина Шейк взволновала поклонников интимным кадром.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Ирина Шейк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги