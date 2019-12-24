У Ирины Шейк пополнение в семье

У модели Ирины Шейк пополнение в семье.

Об этом сообщила ее родная сестра Татьяна Петенкова, показав в Инстаграм Шейлу.

"Знакомьтесь - Шейла. В @family_shayk пополнение", - прокомментировала свое селфи со щенком сестра Ирины Шейк.

Еще одно фото Шейлы опубликовала в Инстаграм дочь Татьяны Петенковой Ирина.

Петенкова также похвасталась победой своего спаниеля Окси.

"Гордимся нашей выпускницей. Очередные победы в конце года и перед декретом", - написала она в Инстаграм.

Татьяна Петенкова является заводчиком спаниелей и биглей.

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