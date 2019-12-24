У Ирины Шейк пополнение в семье

У модели Ирины Шейк пополнение в семье.
Об этом сообщила ее родная сестра Татьяна Петенкова, показав в Инстаграм Шейлу.
"Знакомьтесь - Шейла. В @family_shayk пополнение", - прокомментировала свое селфи со щенком сестра Ирины Шейк.
Еще одно фото Шейлы опубликовала в Инстаграм дочь Татьяны Петенковой Ирина.
Петенкова также похвасталась победой своего спаниеля Окси.
"Гордимся нашей выпускницей. Очередные победы в конце года и перед декретом", - написала она в Инстаграм.
Татьяна Петенкова является заводчиком спаниелей и биглей.
Смотрите также на OBOZREVATEL, как полуголая Ирина Шейк взволновала поклонников интимным кадром.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.