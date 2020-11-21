У Ирены Карпы 'украли' страницу Instagram

Украинская писательница Ирена Карпа, которая проживает во Франции, стала жертвой мошенников: у нее "украли" аккаунт в Instagram.

Об этом звезда сообщила на своей Facebook-странице.

"Друзья, у меня хакнули инстаграм. Если какие-то странные вещи будут поступать, это не я. Кто-то уже имел такое? Как вернуть страницу?" – спросила в социальной сети Карпа.

Позже писательница добавила, что ее страница была удалена.

Впоследствии, страницу в Instagram Карпе все же вернули обратно, однако, доступ к ней звезда получить не может. Теперь ее аккаунт имеет другое название, некоторые фото удалили, а снимок в профиле сменили на фото неизвестной девушки.

Пользователи сети начали активно советовать знаменитости, как правильно ей поступить: кто-то предлагал подождать, что попросят мошенники; кто-то, чтобы создать новую страницу; другие говорили подождать какое-то время пока злоумышленники "нарадуются" и вернут ее обратно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее также украли Instagram у супруги певца Сергея Бабкина Снежанны.