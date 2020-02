У Элтона Джона из-за тяжелого заболевания пропал голос прямо на концерте

В воскресенье, 16 февраля, британский поп-король Элтон Джон был вынужден остановить концерт в Новой Зеландии из-за потери своего голоса.

Инцидент произошел после того, как 72-летний музыкант заболел атипичной пневмонией. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что артист потерял голос на стадионе "Маунт Смарт" в Окленде.

"Я просто полностью потерял голос. Я не могу петь. Мне надо идти. Мне жаль", – сказал сэр Элтон толпе.

Зрители подарили певцу бурные овации, когда он осторожно ушел со сцены, с помощью нескольких помощников.

Концерт стал первым шоу в Новой Зеландии в рамках тура Элтона Джона "Farewell Yellow Brick Road tour".

Позже Джон написал в своем Twitter слова благодарности фанатам:

"Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня вечером присутствовал на концерте #EltonFarewellTour в Окленде. Мне сегодня поставили диагноз "атипичная пневмония", но я показал вам лучшее из возможного".

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1