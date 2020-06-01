У Елены Воробей обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у российской пародистки Елены Воробей. Диагноз ей поставили 27 мая.

Артистка отметила, что не хотела рассказывать о болезни и боялась того, как отреагирует ее отец. Об этом Воробей сообщила в своем Instagram.

Елена Воробей instagram.com/vorobei_elena

"Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты. ", — поделилась она.

По словам артистки, ее состояние ухудшилось на второй день: заболела спина, а от мышечной боли невозможно было спать.

"Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное", — рассказала она.

Всем заболевшим Воробей порекомендовала не рисковать и при наличии симптомов обратиться в больницу, а также пить много жидкости.

Елена Воробей instagram.com/vorobei_elena

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