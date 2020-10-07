У экс-жены Гуфа Анохиной обнаружили опухоль в желудке

Российская телеведущая и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина призналась, что во время медицинского обследования врачи нашли в ее желудке "какое-то образование".

Так, по словам 35-летней знаменитости, это новость привела ее в шок и заставила плакать. Она добавила, что теперь ей предстоит операция по удалению опухоли. Об этом Анохина сообщила на личной странице в Instagram.

"В общем, решила я заняться своим физическим здоровьем. Снова анализы, УЗИ, КТ и многое другое. Вышла из больницы в слезах. Сердце слабое стало, говорят нельзя нервничать... В желудке какое-то образование – операция предстоит и еще что-то и х*р пойми что. Я как настоящий мужик, после слез словила злость и наломала дров", – заявила Анохина.

Instagram Айзы Анохиной

Знаменитость также добавила, что сейчас она уже "взяла себя в руки" и настроена вылечить свое здоровье.

"В общем, я собралась и готова пройти и этот этап своей жизни. Берегите себя, любимые! Знаю, что в этом гребаном мире мы давно не живем, а плавно выживаем. Но иначе никак. Люблю вас", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали как выглядит Айза Анохина без макияжа.