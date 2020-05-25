Известная российская актриса и бывшая жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз заразилась коронавирусом.

Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Дарья Мороз kino-teatr.ru

Сообщается, что 36-летняя знаменитость сдала тест на коронавирус, результат пришел 22 мая. Он оказался положительным.

Известно, что из-за состояния здоровья Мороз не участвовала в финале шоу "Танцы со звездами", который прошел 24 мая.

Артистка известна ролями в сериалах "Содержанки", "Холостяки", "Дом с лилиями".

Дарья Мороз vm.ru

Примечательно, что 24 мая еще одна участница "Танцы со звездами", актриса Алена Бабенко, сообщила о заражении коронавирусом. По словам звезды, у нее была слабость и температура.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Влад Яма признался, что мог переболеть коронавирусом.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.