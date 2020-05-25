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25 мая • обновлено в 13:57
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У экс-жены Богомолова Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

1.5т
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Известная российская актриса и бывшая жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз заразилась коронавирусом.

Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Дарья Мороз

Дарья Мороз

kino-teatr.ru

Сообщается, что 36-летняя знаменитость сдала тест на коронавирус, результат пришел 22 мая. Он оказался положительным.

Известно, что из-за состояния здоровья Мороз не участвовала в финале шоу "Танцы со звездами", который прошел 24 мая.

Артистка известна ролями в сериалах "Содержанки", "Холостяки", "Дом с лилиями".

Дарья Мороз

Дарья Мороз

vm.ru

Примечательно, что 24 мая еще одна участница "Танцы со звездами", актриса Алена Бабенко, сообщила о заражении коронавирусом. По словам звезды, у нее была слабость и температура.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Влад Яма признался, что мог переболеть коронавирусом.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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