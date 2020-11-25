У экс-солистки "Тату" Юлии Волковой второй раз диагностировали рак

София Ковнир Люди 17:55, 25.11.2020 Обновлено: 18:16, 25.11.2020

Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату" Юлия Волкова рассказала, что у нее произошел рецидив рака щитовидной железы.

По словам артистки, сейчас ее здоровье на первом месте, пишет "7days".

Так, Волкова восемь лет боролась со страшной болезнью и после неудачной операции была вынуждена восстанавливать поврежденные голосовые связки.

Недавно певица заявила о своем возвращении на сцену. Однако она призналась, что у нее произошел рецидив рака, из-за чего она будет вынуждена отложить концертную деятельность.

Юлия Волкова рассказала, что у нее произошел рецидив рака
Экспресс газета

"Мы живем в моменте. Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять", – отметила знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая солистка поп-группы "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом. Она находилась на домашнем карантине под присмотром врачей.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Инфекционист – о необходимости госпитализации Зеленского в "Феофанию": это не VIP-история

В бюджете Украины огромная дыра, деньги заканчиваются: хватит ли на пенсии и кому урежут выплаты

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение за матч со Швейцарией

Названо имя воина ВСУ, который погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото Героя

Мы сами определяем нашу готовность к будущему