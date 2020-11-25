У экс-солистки "Тату" Юлии Волковой второй раз диагностировали рак

Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату" Юлия Волкова рассказала, что у нее произошел рецидив рака щитовидной железы.

По словам артистки, сейчас ее здоровье на первом месте, пишет "7days".

Так, Волкова восемь лет боролась со страшной болезнью и после неудачной операции была вынуждена восстанавливать поврежденные голосовые связки.

Недавно певица заявила о своем возвращении на сцену. Однако она призналась, что у нее произошел рецидив рака, из-за чего она будет вынуждена отложить концертную деятельность.

Юлия Волкова рассказала, что у нее произошел рецидив рака Экспресс газета

"Мы живем в моменте. Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять", – отметила знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая солистка поп-группы "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом. Она находилась на домашнем карантине под присмотром врачей.