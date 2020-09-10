У Ефремова отобрали статус предпринимателя из-за низких доходов

Актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии из-за смертельного ДТП, исключили из российского реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, так как его доход слишком упал.

Как сообщает Telegram канал Mash, театр "Современник" подписал с артистом 11 контрактов через госзакупки на 32,3 млн рублей (11,8 млн грн). Поэтому Ефремов считал себя "индивидуальным предпринимателем".

За выход на сцену знаменитость получал от 100 до 200 тысяч рублей (от 36 до 73 тысяч грн), а за каждую репетицию – 10 тысяч рублей (3,6 тысяч грн). Из-за пандемии коронавируса Ефремов несколько месяцев сидел без работы, а недавно он признал, что совершил смертельное ДТП, поэтому его приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Ефремов на сцене театра. LiveJournal

Напомним, 8 сентября, после оглашения приговора в суде, Михаила Ефремова доставили в московский СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.

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