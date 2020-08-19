У Ефремова впервые покажут доказательства невиновности в ДТП: подробности суда

Михаил Ефремов в суде по делу о ДТП. Известия

В ходе очередного заседания по делу Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное ДТП в центре Москвы, сторона актера предоставила новых свидетелей. Самого артиста планируют впервые допросить о случившемся.

Слушание проходит в Пресненском суде. Интересы актера защищает звездный адвокат Эльман Пашаев, адвокат со стороны потерпевших – Александр Добровинский. OBOZREVATEL следит за событиями в зале суда (смотрите трансляцию в конце новости).

Во время предыдущего заседания пострадавшая сторона – родственники погибшего Сергея Захарова – потребовали от актера компенсацию в размере 1 рубль. Добровинский назвал такое решение "моральным нокаутом", так как потерпевшим важно только максимально жесткое наказание для Ефремова.

Иск родственников погибшего Захарова Telegram-канал LIFE SHOT

Защита актера предоставила новых свидетелей по делу, которые якобы докажут его невиновность.

Так, первый свидетель, близкий друг Ефремова, актер Никита Высоцкий во время слушания заявил, что артист не имел наркотической зависимости, в чем его ранее обвинила пострадавшая сторона.

Михаил Ефремов во время заседания суда Комсомольская правда

Также он указал, что актер активно занимался спортом – плаванием и ездой на лыжах, и только изредка мог позволить себе выпивать. О самом ДТП Высоцкий рассказал следующее:

"Когда приехал на место ДТП, я видел, что Миша меня не узнал. Я видел, что он неадекватен, что он не отвечает. У нас в быту это называется шоковым состоянием. Первое, что я сказал: "Его кто-то осмотрел? Ему кто-то помог? Насколько я знаю, ему никто не помог…"

Также на суд прибыла подруга Ефремова, известный московский ресторатор Татьяна Беркович. У нее возникла словесная перепалка с адвокатом Александром Добрровинским.

"Саша, то, что ты делаешь, возмутительно, это ни в какие ворота не лезет! Миша не вышел с топором на улицу и никого не зарубил. А Саша разжигает ненависть!", – эмоционально высказалась она.

Также Беркович добавила, что Ефремов никогда не садился за руль пьяным, а из бара обычно шел пешком: "у него там свой маршрут, там каждая собака его знает".

Отметим, во время предыдущего заседания была озвучена причина смерти водителя фургона Сергея Захарова после ДТП с машиной Михаила Ефремова – потерпевший умер от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.

Напомним, ходе одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, спровоцировавшего аварию, находился именно Ефремов, хотя ранее эту информацию отрицали. Так, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, подтверждающее причастность российского актера к трагедии. До этого Михаил отказался признавать свою вину и заявил, что ничего не помнит.

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