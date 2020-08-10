У Ефремова серьезно ухудшилось здоровье: адвокат заявил о проблемах с сердцем

У российского актера Михаила Ефремова, который ранее устроил смертельное ДТП в центре Москвы, серьезно ухудшилось состояние здоровья.

Его адвокат Эльман Пашаев рассказал, что у артиста начались проблемы с сердцем, сообщает РИА Новости.

По словам юриста, Ефремову пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался. Медики диагностировали ишемическую атаку.

"У него проблемы со здоровьем - сердце, много других болезней. Ему вызвали скорую, но он отказался от госпитализации", – сказал адвокат.

Михаил Ефремов в зале суда Комсомольская правда

Он добавил, что его подзащитный планирует присутствовать на судебном заседании по его делу, которое состоится во вторник, 11 августа. В ходе слушания суд допросит самого Ефремова.

Отметим, слушания по делу о ДТП с участием Ефремова состоялись 5, 6 и 7 августа. Читайте все подробности по ссылке на OBOZREVATEL.

Отметим, согласно материалам дела, которые обнародовали во время первого заседания, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина. Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.

Также стало известно, что Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии – согласно результатам экспертизы, внедорожник артиста был технически исправен, а версия, что за рулем якобы был не он, не соответствует действительности. Так, на подушке безопасности в автомобиле нашли следы ДНК Ефремова.

В ходе второго заседания свидетели показали видео, где Ефремов чуть не сбил четверых людей за несколько минут до роковой аварии.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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