У Ефремова отсудили крупную сумму за джип, на котором он попал в ДТП

Налоговая служба отсудила у российского актера Михаила Ефремова 117 тысяч из-за долгов за джип, на котором он попал в смертельную аварию в Москве.

Так, оказалось, за свой автомобиль Jeep Grand Cherokee артист не доплатил более 117 тыс. рублей транспортного налога. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мировой суд Хамовнического района Москвы взыскал эту сумму с актера по запросу ИФНС №4.

Так выглядит джип Ефремова после ДТП ТАСС

Отметим, автомобиль в настоящее время находится не на ходу – после ДТП на Смоленской площади машина получила сильные повреждения и восстановлению не подлежит. Она находится на служебной стоянке полиции.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

Отметим, стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии. Позже в МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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