У Ефремова отсудили крупную сумму за джип, на котором он попал в ДТП
Михаил Ефремов попал в ДТП на машине Jeep Grand Cherokee. Коллаж
Налоговая служба отсудила у российского актера Михаила Ефремова 117 тысяч из-за долгов за джип, на котором он попал в смертельную аварию в Москве.
Так, оказалось, за свой автомобиль Jeep Grand Cherokee артист не доплатил более 117 тыс. рублей транспортного налога. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мировой суд Хамовнического района Москвы взыскал эту сумму с актера по запросу ИФНС №4.
Так выглядит джип Ефремова после ДТП ТАСС
Отметим, автомобиль в настоящее время находится не на ходу – после ДТП на Смоленской площади машина получила сильные повреждения и восстановлению не подлежит. Она находится на служебной стоянке полиции.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Отметим, стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии. Позже в МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.