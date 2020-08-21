У Ефремова обнаружили расстройство личности – адвокат
Адвокат Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что у актера обнаружено расстройство личности.
Об этом он сообщил во время седьмого заседания Пресненского суда в пятницу, 21 августа. По его словам, болезнь развилась у актера из-за проблем со здоровьем и злоупотребления алкоголем, пишет Telegram-канал Mash.
"После допроса жены Софии, где она более подробно объяснила, что после 300 граммов (алкоголя. – Ред.) он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него обнаружили органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя", – отметил Пашаев.
Напомним, актер ранее утверждал, что не узнал себя на видео с места смертельного ДТП и ничего не помнит.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.