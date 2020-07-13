У Джона Траволты внезапно умерла жена: что произошло

Елена Кордунова Люди 09:11, 13.07.2020 Обновлено: 09:17, 13.07.2020

У знаменитого голливудского актера Джона Траволты внезапно на 58 году жизни скончалась супруга – актриса Келли Престон.

Причиной стал рак груди с которым женщина боролась более двух лет, пишет Telegram-канал Super.

Пара прожила вместе почти 29 лет – они поженились 12 сентября 1991 года. У пары остались дочь, Элла Блю, которая родилась в 2000 году, и сын Бенджамин (2010 года). Также у Траволты и Престон был старший сын Ддет, который родился в 1992 году, парень умер в 2009.

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