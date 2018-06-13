У Джоли появился новый двойник: в сети показали красавицу

В сети нашли новую копию знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли, которой является российская модель Регина Кова.
В фан-группе звезды в Instagram опубликовали снимок манекенщицы, удивившись схожести между женщинами.
"Удивительная Риша Кова, вы согласны?" – подписали снимок модели фанаты Джоли.
Пользователи были удивлены схожестью, потому многие задались вопросом, не родственницы ли они.
Стоит отметить, что Кова работает моделью в Москве. На ее странице в Instagram есть снимок, где она держит журнал, на обложке которого Джоли. В подписи сказано: "В последние дни вы часто просите фото с автографом. Держите, наслаждайтесь почерком Анджелины".
Стоит отметить, что Регина также обладает отличным голосом, что периодически демонстрирует, публикуя записи в своем аккаунте.
Я изучала разные виды астрологии,поэтому,наверное,стоит с вами делиться какими-то знаниями))это развивает осознанность🙏🏻Но более общие знания-это нумерология,поэтому ещё проще делиться!) Сегодня понедельник-день луны✨Луна - Monday(англ.) или Lundi (фр.) Соответствует числу 2🤫Два — это число души людей, рожденных 2, 11, 20, 29-го числа любого месяца. Среди всех этих людей наиболее удачливыми являются родившиеся 29-го числа любого месяца. Постоянные приливы и отливы Луны влияют на обладателей числа души 2 больше, чем на кого-либо. Женщины этой группы переживают спады и подъемы более эмоционально, чем мужчины. Иногда они исполнены надежды, иногда впадают в депрессию; у них повышенная чувствительность, склонность к унынию и сентиментальности. "Двойка" — это пара, дуэт. Она изменчива и легко приспособляема, но порой нерешительна. Это важный представитель, посредник, дипломат и миротворец, потому что единство может быть достигнуто только путем соединения различных мнений и компромисса. Вообще, число 2 представляет собой женский принцип восприимчивости. Это период созревания, в котором все формируется. "Двойка" накапливает и ассимилирует энергию. Она поддерживает баланс между оппозиционными силами, и поэтому являет преданность и партнерство. Какого числа родился ты?)сложи до однозначного🤫
Как сообщал OBOZREVATEL, часто в разных уголках мира фанаты Джоли находят ее двойников. В 2015 году в сети показали 24-летнюю красавицу из Шотландии Челси Марр. Через год нашли еще одну юную красавицу, удивительно похожую на актрису.