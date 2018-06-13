У Джоли появился новый двойник: в сети показали красавицу

В сети нашли новую копию знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли, которой является российская модель Регина Кова.

В фан-группе звезды в Instagram опубликовали снимок манекенщицы, удивившись схожести между женщинами.

"Удивительная Риша Кова, вы согласны?" – подписали снимок модели фанаты Джоли.

Пользователи были удивлены схожестью, потому многие задались вопросом, не родственницы ли они.

Стоит отметить, что Кова работает моделью в Москве. На ее странице в Instagram есть снимок, где она держит журнал, на обложке которого Джоли. В подписи сказано: "В последние дни вы часто просите фото с автографом. Держите, наслаждайтесь почерком Анджелины".

Стоит отметить, что Регина также обладает отличным голосом, что периодически демонстрирует, публикуя записи в своем аккаунте.

Весь мир-театр... Публикация от Regina Kova (@risha_kova) 18 Апр 2018 в 12:07 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, часто в разных уголках мира фанаты Джоли находят ее двойников. В 2015 году в сети показали 24-летнюю красавицу из Шотландии Челси Марр. Через год нашли еще одну юную красавицу, удивительно похожую на актрису.