У Джигана заметили следы от уколов на руках. Фото

В сети обратили внимание на следы от уколов на руках у украинского рэпера Джигана на снимке, сделанном во время отдыха артиста на пляже.
В частности, об этом пишет Telegram-канал НеМалахов.
Оксана Самойлова и Джиган
Instagram @iamgeegun
Так, на фотографии Джиган позирует на берегу океана со своей тогда еще беременной женой Оксаной Самойловой.
Рэпер стоит в одних шортах, оголив торс. Telegram-канал обратил внимание на следы от уколов у Джигана на сгибе локтя.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @iamgeegun
Отметим, что на днях Джиган загремел в психбольницу из-за наркозависимости. Рэпер сам подтвердил информацию о том, что находится в рехабе в прямом эфире в Instagram. На видео он предстал в неожиданном виде: сбрил брови и бороду.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @iamgeegun
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джиган напугал поклонников неоднозначным сообщением в соцсети. На своей странице в Instagram артист опубликовал новый пост, в котором оставил пугающее послание.
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