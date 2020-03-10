У Джигана заметили следы от уколов на руках. Фото

В сети обратили внимание на следы от уколов на руках у украинского рэпера Джигана на снимке, сделанном во время отдыха артиста на пляже.

В частности, об этом пишет Telegram-канал НеМалахов.

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @iamgeegun

Так, на фотографии Джиган позирует на берегу океана со своей тогда еще беременной женой Оксаной Самойловой.

Рэпер стоит в одних шортах, оголив торс. Telegram-канал обратил внимание на следы от уколов у Джигана на сгибе локтя.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Отметим, что на днях Джиган загремел в психбольницу из-за наркозависимости. Рэпер сам подтвердил информацию о том, что находится в рехабе в прямом эфире в Instagram. На видео он предстал в неожиданном виде: сбрил брови и бороду.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джиган напугал поклонников неоднозначным сообщением в соцсети. На своей странице в Instagram артист опубликовал новый пост, в котором оставил пугающее послание.

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