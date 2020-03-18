Нарколог Юлия Баранова прокомментировала скандал с рэпером Джиганом, который попал в психбольницу из-за наркозависимости и начал публиковать в соцсетях странные видео.
Так, о состоянии артиста эксперт высказалась в комментарии изданию Собеседник.ru.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @iamgeegun
По мнению Барановой, Джиган находился под воздействием стимуляторов.
"Его поведение можно объяснить действием стимуляторов. То, что артист говорил в прямом эфире, называется "словесная окрошка" – речевая бессвязность. Препаратов, которые могут вызвать такой эффект, несколько. Думаю, что он был под воздействием стимуляторов: соли, амфетаминов, кокаина. Соль – это синтетический наркотик, их называют еще дизайнерскими наркотиками, так как там все намешано. Если курительные наркотики замедляют реакцию, то стимуляторы растормаживают человека. Как правило, артисты употребляют стимуляторы, чтобы быть в движухе. Такие препараты вызывают психоз", – говорит эксперт.
Оксана Самойлова и Джиган
Instagram @iamgeegun
"К таким препаратам привыкание идет довольно быстро, достаточно двух раз. Я думаю, он и раньше их принимал. Когда человек знакомится с наркотиком – это первая стадия. Потом начинается употребление от случая к случаю: кто-то угостил, где-то предложили. И дальше следует третья стадия. Все действия артиста говорят о том, что у него уже третья стадия заболевания", – убеждена нарколог.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @iamgeegun
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.
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