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18 марта • обновлено в 12:46
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"У Джигана третья стадия": нарколог выдала жуткую правду о состоянии рэпера

4.6т
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Нарколог Юлия Баранова прокомментировала скандал с рэпером Джиганом, который попал в психбольницу из-за наркозависимости и начал публиковать в соцсетях странные видео.

Так, о состоянии артиста эксперт высказалась в комментарии изданию Собеседник.ru.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

По мнению Барановой, Джиган находился под воздействием стимуляторов.

"Его поведение можно объяснить действием стимуляторов. То, что артист говорил в прямом эфире, называется "словесная окрошка" – речевая бессвязность. Препаратов, которые могут вызвать такой эффект, несколько. Думаю, что он был под воздействием стимуляторов: соли, амфетаминов, кокаина. Соль – это синтетический наркотик, их называют еще дизайнерскими наркотиками, так как там все намешано. Если курительные наркотики замедляют реакцию, то стимуляторы растормаживают человека. Как правило, артисты употребляют стимуляторы, чтобы быть в движухе. Такие препараты вызывают психоз", говорит эксперт.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @iamgeegun

"К таким препаратам привыкание идет довольно быстро, достаточно двух раз. Я думаю, он и раньше их принимал. Когда человек знакомится с наркотиком – это первая стадия. Потом начинается употребление от случая к случаю: кто-то угостил, где-то предложили. И дальше следует третья стадия. Все действия артиста говорят о том, что у него уже третья стадия заболевания", убеждена нарколог.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

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Автор
Анна Михно
Персона
Джиган
Место
Россия
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Гоша Злой
Гоша Злой
спасибо за новость обоз)
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