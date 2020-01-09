У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

Популярный американский певец Джастин Бибер сообщил о том, что у него диагностировали болезнь Лайма.

Такое заявление артист сделал на своей странице в Instagram.

"В последнее время многие только и говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма", – пишет Джастин.

Джастин Бибер Getty

Кроме того, у 25-летнего Бибера обнаружили хронический мононуклеоз – острое вирусное заболевание.

"Все это пагубно сказалось на моей коже, работе мозга, эмоциональном состоянии, да и вообще я неважно себя чувствую", – отметил певец.

Артист признался, что последние несколько лет ему было очень плохо:

"Это по-настоящему тяжелое время. Я жив благодаря правильному лечению от этой пока еще неизлечимой болезни".

Джастин Бибер Getty

Также от болезни Лайма страдают самая красивая женщина мира Белла Хадид и певица Аврил Лаврин.

Аврил Лавин Instagram @avrillavigne

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Известно, что болезнь Лайма — инфекционное заболевание, переносчиками которого являются клещи. Для болезни характерны: высокая температура, лихорадка, боли в суставах, в сердце, в мышцах, чувство усталости, а также нарушение памяти и мыслительных процессов. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью.

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