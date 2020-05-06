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6 мая • обновлено в 23:02
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У Дяди Жоры случился инсульт: подробности состояния ведущего

2.9т
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Украинский шоумен Вадим Мичковский, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Жора, признался, что попал в больницу, где у него диагностировали инсульт.

Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook, уточнив, что все произошло несколько дней назад.

"Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта в твои 44, здоровый мужик, ведущий правильный образ жизни, полон сил и энергии – я бы поржал и не поверил. Но, с*ка, никто не ожидал такой нежданчик! Да, я не то что не ожидал, я просто ох*ел! Когда после МРТ мне озвучили и расшифровали диагноз", – рассказал Дядя Жора.

У Дяди Жоры случился инсульт: подробности состояния ведущего

Шоумен также описал первые симптомы. По его словам, за день до озвученного диагноза, он почувствовал сильную головную боль и двоение в глазах.

"В двух словах: пару дней назад все было хорошо, как обычно. Но, вечером появилась странная штука – двоилось в глазах и я почувствовал сильную головную боль, которая не прошла на следующее утро. Утром я уже немного кипишнул и с волшебного пенделя Наташи пошел в больницу. И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ. Вот такая х*ня, малята!" – добавил Дядя Жора.

К слову, сейчас шоумен чувствует себя лучше. Он находится на лечении в одной из больниц Киева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун пережила инсульт, после чего вынуждена была заново учиться говорить и ходить.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Дядя Жора
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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