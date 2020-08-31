У Дорофеевой заподозрили коронавирус

Украинский певец Владимир Дантес сообщил, что его жена Надя Дорофеева сильно заболела, поэтому у нее заподозрили коронавирус.

Как написал артист на своей странице в Instagram, 30 августа утром у звезды поднялась температура до 38,6 °С. За несколько дней до этого девушка сдавала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Поэтому Дорофеева еще раз проверила, не больна ли на COVID-19.

"Сегодня утром (31 августа. – Ред.) пришел новый тест – не обнаружено! В честь этого и всех победивших любой вирус хочется поднять бокал! За ваше здоровье! И за наше", – написал Дантес.

Певец рассказал, что его жена сильно заболела Instagram Владимира Дантеса

В Instagram-stories на своей странице Дорофеева призналась, что переживала заболеть коронавирусом. Также певица рассказала, что пропустила важный для нее день из-за температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко, которая заболела коронавирусом вместе с двумя детьми, рассказала, что ей пришлось ставить капельницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

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