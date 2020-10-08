У Дмитрия Комарова родилась племянница. Фото

Ольга Веркалец Люди 19:37, 8.10.2020 Обновлено: 20:00, 8.10.2020

Сестра ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова Ангелина впервые стала мамой. Жена журналиста Александра Кучеренко поздравила женщину с новорожденной дочкой при выписке из роддома.

Радостной новостью Ангелина поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав снимки с ребенком. В сториз Комарова рассказала, что девочка родилась 1 октября. Ее вес – 4 кг, а рост – 58 см (фото смотрите ниже).

"Будь самой счастливой на свете", – обратилась сестра ведущего к дочери.

Ангелину уже выписали из роддома.
Instagram Ангелина Комарова

Напомним, что у37-летнего путешественника Дмитрия Комарова есть младшие брат и сестра – Николай и Ангелина, которые являются двойняшками. Журналист старше их на шесть лет.

Ангелина с женой Комарова Александрой Кучеренко.
Instagram Ангелина Комарова
Сестра Комарова родила первенца.
Instagram Ангелина Комарова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Комаров рассказал, как сделал предложение своей жене Александре Кучеренко, которая в 2016 году стала обладательницей титула "Мисс Украина".

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