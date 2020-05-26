У дизайнера Влада Лисовца обнаружили коронавирус

У российского стилиста и дизайнера Влада Лисовца обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, модный эксперт сам обратился к врачам, придя в одну из московских клиник. Там Лисовцу сделали компьютерную томографию легких и его опасения подтвердились.

Влад Лисовец Фото: Mash

У Лисовца обнаружили двустороннюю пневмонию и CoVID-19. А также проблемы с печенью и панкреатит. Теперь его ждет лечение под контролем врачей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российского телеведущего и журналиста Александра Гордона обнаружили коронавирус.

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