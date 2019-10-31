У депутата "Слуги народа" и звезды "Мамахохотала" родился сын: фото

У депутата от "Слуги народа" Романа Грищука и актрисы студии "Мамахохотала", блогера Анны Гресь родился сын.

Грищук опубликовал снимок из роддома в социальной сети Instagram.

"Днем сделала маникюр и педикюр, потом зашла в строительный магазин, начались схватки, врач сказал ехать в роддом, а у меня в машине мусор на переработку, заехала сдала мусор по дороге, потом встала в пробку и даже со схватками не выезжала на полосу общественного транспорта", - написала Гресь.

Как ранее писал OBOZREVATEL, глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия снова стал отцом. Так, у него родилась двойня.

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