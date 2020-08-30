У Билык рассказали об опасности ее популярности и завистниках

Фанаты украинской поп-дивы, певицы Ирины Билык рассказали о негативных сторонах ее карьеры и профессии. Среди них – зависть, опасность для жизни и постоянные стрессы.

Так, артистка сама поинтересовалась у своей аудитории, что в ее деятельности их пугает больше всего. На ее странице в Instagram пользователи ответили, что артистка не может "принадлежать сама себе", находится в постоянном нервном напряжении и даже может стать жертвой злоумышленников.

Билык поинтересовалась, какой негатив можно получить от популярности Instagram Ирины Билык

Также пользователи отметили, что популярность – тяжелая ноша для любого артиста, ведь человек не может пользоваться самыми простыми возможностями жизни, к примеру просто открыто прогуляться по улице.

Среди других негативных сторон на странице у Билык отметили:

Как бы артист себя не чувствовал, а на сцену нужно выходить, петь и хорошо выглядеть, ведь зритель ждет! А еще досаждают поклонники. Поэтому считаю, что минусов у популярности больше.

Популярность – это тяжелая ноша на самом деле, и не все проходят это испытание. Наверное, Бог посылает его избранным, чтобы соблюдать баланс между добром и злом на Земле.

У вас очень много завистников, и это минус.

Жизнь полна ярких красок. Открыт весь мир. Это положительные стороны. А негативные – нет возможности спокойно пройтись по городу и просто встретиться с людьми. Всегда на виду.

Наверное негативные стороны это невозможность спокойно прогуляться по городу, так как ловишь на себе взгляды и камеры телефонов. Очень часто не относятся как к обычному человеку. Не совсем безопасная жизнь.

Фанаты рассказали о негативе профессии певицы Instagram Ирины Билык

Фанаты Билык назвали негативные стороны популярности Instagram Ирины Билык

Поклонники Билык назвали негативные стороны популярности Instagram Ирины Билык

Пользователи подчеркнули негативные стороны популярности Instagram Ирины Билык

Фаны Билык отметили сложность ее профессии Instagram Ирины Билык

Отметим, ранее Ирина Билык раскрыла детали личной жизни, рассказав, что один из ее мужей, шоумен Дмитрий Коляденко жестко ее избивал. Она указала, что могла погибнуть от его рук – хореограф кидался на нее с ножом, хватал за волосы и крушил мебель в их квартире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык рассказала о жутком скандале с нынешним супругом Асланом Ахмадовым из-за ревности. Также артистка поддержала мощный челлендж в сети против домашнего насилия и рукоприкладства.

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