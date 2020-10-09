У Билык отреагировали на шумиху вокруг концерта в Харькове, назвав ее "раздутым бредом"

Организаторы оскандалившегося концерта Ирины Билык в Харькове, а также менеджмент артистки прокомментировали шумиху, которая развернулась вокруг ее выступления в период роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Они отметили, что считают упреки в адрес артистки из-за явных нарушений мер предосторожности во время карантина "бредом, который напрасно раздули в сети". Об этом пишет "КП".

Так, менеджер и музыкальный директор Ирины Билык Орхан Агабейли отметил, что они удивлены такой реакцией на концерт. По его словам, певицу пригласили – она выступила, а, следовательно, с претензиями нужно обращаться к харьковским организаторам выступления.

"Этот вопрос больше касается организатора, а не меня, потому что организаторы ответственны за все нюансы. Просто скажу от себя, что все правила, которые установило МОЗ по проведению концертов, были полностью соблюдены. То есть никаких нарушений со стороны организатора не было вообще", – отметил директор артистки.

Также он добавил, что не стоит сравнивать концерт Билык, где в зале присутствовали менее 500 человек в масках и с дистанцией, с выступлением Оли Поляковой, где собрались несколько тысяч зрителей и не придерживались никаких карантинных норм. Напомним, Оля Полякова выступила в Харькове за два дня до Ирины Билык – 3 октября.

"У Поляковой одна история, у нас – совсем другая. Все были рассажены в шахматном порядке, все сидели в масках, никаких нарушений", – добавил менеджер артистки.

Организаторы, в свою очередь, отметили, что им вообще неприятно комментировать сложившуюся ситуацию. Их удивило то, что из-за концерта Ирина Билык стала фигурантом уголовного дела и теперь им вместе с артисткой грозит штраф.

"Сейчас нет желания общаться. Я не буду все это перечислять – вот когда разберутся в этом специально обученные для этого люди, когда конфликт будет исчерпан, тогда я и прокомментирую. Тот бред, который пишут, комментировать не хочу. Конечно, мы все соблюдали, я не знаю, какие могут быть претензии, понятия не имею. Почему это все раздули – я не знаю. Вот когда сдуют обратно – тогда и прокомментирую", – резко высказался организатор.

Напомним, концерт Билык проходил 5 октября в закрытом помещении в центре Харькова – во Дворце студентов юридического университета. Примечательно, что в этот период в Харькове фиксировали существенный рост заболеваемости COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до концерта Ирины Билык в Харькове выступила певица Оля Полякова. Ее концерт состоялся 3 октября в честь Дня учителя. Выступление артистки в период карантина, учитывая высокий уровень заболеваемости на Харьковщине, вызвал шквал критики в сети. Мероприятие также осудил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По факту открыли уголовное дело.

После возникшей шумихи артистка записала видеообращение, где объяснила, что конфликтная ситуация возникла из-за предвыборного ср*ча в стране, а также посоветовала критиковать концерты после того, как "закроют метро, где собирается намного больше людей".