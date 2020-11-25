У американской певицы Перри умер ребенок во время преждевременных родов

София Ковнир Люди 14:25, 25.11.2020 Обновлено: 15:00, 25.11.2020

Американская певица 34-летняя Кристина Перри рассказала о том, что у нее умер новорожденный ребенок.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Прошлой ночью мы потеряли нашу девочку. Она родилась безмолвной после того, как так тяжело боролась, чтобы попасть в наш мир. Сейчас она умиротворена и будет жить вечно в наших сердцах", – написала знаменитость.

Кристина Перри рассказала о том, что у нее умер новорожденный ребенок
Instagram Перри

Стоит отметить, до этого Перри сообщала, что у нее возникли осложнения во время беременности и поэтому ее ребенку срочно понадобится операция после преждевременных родов. Так, у девочки был порок развития тонкого кишечника.

Кристина Перри рассказала о том, что у нее умер новорожденный ребенок
Instagram Перри
Кристина Перри рассказала о том, что у нее умер новорожденный ребенок
Instagram Перри

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл потеряла второго ребенка.Она перенесла выкидыш после переезда из Великобритании в США.

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