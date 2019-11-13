У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Украинские звезды отреагировали на страшный диагноз телеведущей Аллы Мазур.

В комментариях под публикацией, которой вчера поделилась телеведущая в Facebook, коллеги Аллы начали оставлять слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

Так, телеведущая Лидия Таран написала: "Алла! С Вашей мудростью и силой воли, верой и поддержкой близких - добро победит плохие клетки!"

Соломия Витвицкая оставила под постом: "Верю в победу! Мое плечо всегда готово".

Не остался в стороне и Юрий Горбунов, который написал свои слова поддержки в комментариях: "Аллочко! Все будет хорошо! Выздоравливайте!"

Лидия Таран, Алла Мазур, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко ТСН

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Также поддержала Мазур и Янина Соколова, которая поборола онкологию:

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Помимо звезд поддержали телеведущую и другие пользователи:

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова шокировала признанием о том, что она поборола онкологию.

В студии Соколовой рассказал, что болел раком, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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