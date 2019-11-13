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13 ноября • обновлено в 12:08
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У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

3.3т
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Украинские звезды отреагировали на страшный диагноз телеведущей Аллы Мазур.

В комментариях под публикацией, которой вчера поделилась телеведущая в Facebook, коллеги Аллы начали оставлять слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

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Так, телеведущая Лидия Таран написала: "Алла! С Вашей мудростью и силой воли, верой и поддержкой близких - добро победит плохие клетки!"

Соломия Витвицкая оставила под постом: "Верю в победу! Мое плечо всегда готово".

Не остался в стороне и Юрий Горбунов, который написал свои слова поддержки в комментариях: "Аллочко! Все будет хорошо! Выздоравливайте!"

Лидия Таран, Алла Мазур, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко

Лидия Таран, Алла Мазур, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко

ТСН

У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Facebook

У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Facebook

Также поддержала Мазур и Янина Соколова, которая поборола онкологию:

У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Twitter

Помимо звезд поддержали телеведущую и другие пользователи:

У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Facebook

У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Facebook

У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Facebook

У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Facebook

У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова шокировала признанием о том, что она поборола онкологию.

В студии Соколовой рассказал, что болел раком, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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Персона
Алла Мазур
Место
Украина
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
пропагандистка сра-ная ,бог на свете есть
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