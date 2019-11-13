У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Украинские звезды отреагировали на страшный диагноз телеведущей Аллы Мазур.
В комментариях под публикацией, которой вчера поделилась телеведущая в Facebook, коллеги Аллы начали оставлять слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
Так, телеведущая Лидия Таран написала: "Алла! С Вашей мудростью и силой воли, верой и поддержкой близких - добро победит плохие клетки!"
Соломия Витвицкая оставила под постом: "Верю в победу! Мое плечо всегда готово".
Не остался в стороне и Юрий Горбунов, который написал свои слова поддержки в комментариях: "Аллочко! Все будет хорошо! Выздоравливайте!"
Лидия Таран, Алла Мазур, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко
ТСН
Также поддержала Мазур и Янина Соколова, которая поборола онкологию:
Помимо звезд поддержали телеведущую и другие пользователи:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова шокировала признанием о том, что она поборола онкологию.
В студии Соколовой рассказал, что болел раком, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.
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