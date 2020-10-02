У актера из фильма "Лэсси" умер 19-летний сын

Британский актер Арчи Линдхерст, сын снявшегося в фильме "Лэсси" Николаса Линдхерста, скончался в возрасте 19 лет.

Как сообщает издание People, смерть парня наступила 22 сентября 2020 года. Однако только теперь представители телекомпании CBBC, с которой сотрудничал актер, рассказали о потере. Согласно официальному заявлению, Арчи умер от болезни. Более подробных деталей пока не раскрывали.

"Нам очень жаль сообщать вам, что Арчи Линдхерст, который так блестяще сыграл Олли в So Awkward на CBBC, умер после непродолжительной болезни. Арчи будет очень не хватать всем, кто работал с ним, и его поклонникам, которые смеялись вместе с Олли в шоу", – написали в официальном заявлении.

Арчи Линдхерст. upnewsinfo.com

Родители Арчи – известный комедийный актер Николас Линдхерст и его жена Люси Смит – пока воздерживаются от комментариев. Они подчеркнули, что "убиты горем" и попросили уважать их приватность в это время. Арчи был единственным потомком супругов.

Арчи Линдхерст с родителями. yahoo.com

Николас Линдхерст в молодости с сыном Арчи. коллаж

Арчи Линдхерстизвестен по одной из главных ролей в детском ситкоме "Так странно" (So Awkward). Он также появился в ситкоме "Непутевая учеба", выходившем с 2012 по 2014 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера" киновселенной Marvel. Артистчетыре года боролся с раком толстой кишки. На момент смерти ему было 42 года.