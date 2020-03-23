Знаменитая советская актриса польского происхождения Барбара Брыльска, звезда культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" борется с онкологическим заболеванием.

Так, у 78-летней звезды врачи диагностировали рак языка. При этом о своем диагнозе артистка предпочитает не распространяться, сообщает "СтарХит".

Барбара Брыльска Фото: politeka.net

"Ну и что? Не буду говорить о нем. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", – сказала Брыльска.

К слову, актриса проживает в Варшаве. Она призналась, что на данный момент в связи с пандемией коронавируса старается не выходить из дома.

Барбара Брыльска с сыном Людвигом Фото: starhit.ru

"Я из дома не выхожу. Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Как проходят дни? Приезжает сын, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой", – подытожила Брыльска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 48-летняя голливудская актриса Шэннен Доэрти, которая прославилась благодаря сериалам "Беверли Хиллз" и "Зачарованные", рассказала о том, что у нее диагностировали рак груди четвертой стадии.

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