У 70-летней Бабкиной произошло осложнение после пневмонии

Анна Михно Люди 07:37, 10.04.2020 Обновлено: 14:35, 10.04.2020

У российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, произошло осложнение после пневмонии.

Об этом в комментарии изданию Антенна сообщил пресс-атташе звезды Александр Велор.

Надежда Бабкина
vesti.ru

По словам Велора, сейчас певица находится на ИВЛ и в состоянии искусственной комы.

"Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но, поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели", – говорит пресс-атташе.

Надежда Бабкина
newsone.ua

Кроме того, по его словам, у Бабкиной произошло осложнение после пневмонии.

"Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной от всех территории, куда мы не можем попасть ее проведать. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда врачи заходят в облачении, похожем на скафандр", – добавил Велор.

Надежда Бабкина
vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что близкий друг певицы Надежды Бабкиной Вячеслав Манучаров рассказал о последнем звонке артистке.

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