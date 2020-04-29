У переболевшего коронавирусом Джонсона родился сын
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, родился сын. Это шестой официальный ребенок британского премьера.
Информацию подтвердил представитель Джонсона, пишет The Independent.
По его словам, Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс, которая также победила коронавирус, объявили о рождении мальчика в лондонской больнице. Малыш появился на свет утром 29 апреля.
"Премьер-министр и госпожа Саймондс очень рады объявить о рождении здорового мальчика. Мать и сын чувствуют себя хорошо", – подтвердили в канцелярии премьера.
Отметим, 55-летний Борис Джонсон в прошлом был дважды женат, от второго брака у него два сына и две дочери. В 2009 году у Джонсона родился пятый внебрачный ребенок – дочь.
Кэрри Саймондс была представлена как невеста Джонсона вскоре после развода со второй женой в 2018 году. 29 февраля 2020 года пара сообщила, что ждет ребенка.
Саймондс на 23 года младше Джонсона, работала в Консервативной партии, а после помолвки с Борисом занимается только общественной деятельностью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения.
Также стало известно, что беременная невеста премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс также заразилась COVID-19.
5 апреля Джонсона госпитализировали, а вскоре перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья.