У переболевшего коронавирусом Джонсона родился сын

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, родился сын. Это шестой официальный ребенок британского премьера.

Информацию подтвердил представитель Джонсона, пишет The Independent.

По его словам, Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс, которая также победила коронавирус, объявили о рождении мальчика в лондонской больнице. Малыш появился на свет утром 29 апреля.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Радио Свобода

"Премьер-министр и госпожа Саймондс очень рады объявить о рождении здорового мальчика. Мать и сын чувствуют себя хорошо", – подтвердили в канцелярии премьера.

Отметим, 55-летний Борис Джонсон в прошлом был дважды женат, от второго брака у него два сына и две дочери. В 2009 году у Джонсона родился пятый внебрачный ребенок – дочь.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Nachedeu

Кэрри Саймондс была представлена как невеста Джонсона вскоре после развода со второй женой в 2018 году. 29 февраля 2020 года пара сообщила, что ждет ребенка.

Саймондс на 23 года младше Джонсона, работала в Консервативной партии, а после помолвки с Борисом занимается только общественной деятельностью.

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