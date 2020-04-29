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29 апреля • обновлено в 13:18
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У переболевшего коронавирусом Джонсона родился сын

3.5т
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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, родился сын.

Информацию подтвердил представитель Джонсона, пишет The Independent.

По его словам, Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс, которая также победила коронавирус, объявили о рождении мальчика в лондонской больнице. Малыш появился на свет утром 29 апреля.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

Радио Свобода

"Премьер-министр и госпожа Симондс очень рады объявить о рождении здорового мальчика. Мать и сын чувствуют себя хорошо", – подтвердили в канцелярии.

Отметим, 55-летний Борис Джонсон в прошлом был дважды женат, от второго брака у него два сына и две дочери. В 2009 году у Джонсона родился пятый внебрачный ребенок – дочь.

Кэрри Саймондс была представлена как невеста Джонсона вскоре после развода со второй женой. 29 февраля 2020 года пара сообщила, что ждет ребенка. Кэрри Саймондс на 23 года младше Джонсона.

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Автор
Ева Романова
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
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khramov mars
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