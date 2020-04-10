У 54-летней родственницы Лободы обнаружили коронавирус

Кристина Долматова Люди 09:45, 10.04.2020 Обновлено: 13:19, 10.04.2020

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, что ее крестная мама заразилась коронавирусом в США.

Так, по словам знаменитости, 54-летняя женщина подхватила COVID-19, когда ухаживала за больным мужчиной, который находился в тяжелом состоянии. Лобода отметила, что крестная сейчас лечится дома, однако чувствует себя не очень хорошо. Об этом она сообщила в интервью порталу Super.

Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial

"Она лежит дома, лечится. Говорит, что болит все тело", – сказала артистка.

Кроме того, Лобода добавила, что наслушавшись рассказов крестной, особенно озадачилась собственной безопасностью. Сейчас певица отказывается от участия в онлайн-концертах, поскольку боится за собственное здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Светлана Лобода отличилась странным поведением на дне рождения своего директора Нателлы Крапивиной.

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