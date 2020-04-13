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13 апреля • обновлено в 17:10
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У 50-летнего Стаса Михайлова подтвердился коронавирус: как сейчас себя чувствует артист

1.6т
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Российский певец Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.

Так, об этом 50-летняя звезда рассказал на своей странице в Instagram. "Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус", – написал Михайлов.

Стас Михайлов

Стас Михайлов

Фото: instagram/stas_mihailoff

По словам артиста, у него несколько дней держалась температура 37 градусов. Иногда повышалась до 37,2. Сначала он думал, что у него бронхит, но на третий день у артсита исчезло обоняние. Михайлов отметил, что тогда друг-медик посоветовал ему госпитализироваться. К слову, певец также призвал людей не заниматься самолечением.

Стас Михайлов

Стас Михайлов

Фото: instagram/stas_mihailoff

"Не лечитесь по десять дней дома. Очень много людей в нашем окружении, моих знакомых, кто столкнулся с этим", – посетовал певец подписчикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками, что давно переболела коронавирусом.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персона
Стас Михайлов
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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