У 32-летнего солиста группы The Wanted обнаружили опухоль мозга

Солист популярной британской группы The Wanted Том Паркер заявил, что у него выявили неоперабельную опухоль головного мозга.

Такой новостью 32-летний артист поделился на личной странице в Instagram. Паркер обратился к фанатам от себя и своей жены Келси Хардвик, отметив, что проходит курс лечения и, несмотря на страшный диагноз, не собирается сдаваться.

"Привет, вы знаете, что мы оба несколько недель молчали в соцсетях, и пора рассказать вам, почему. Нет простого способа сказать это, но, к сожалению, мне поставили диагноз опухоль головного мозга, и я уже прохожу лечение. После долгих раздумий мы решили, что вместо того, чтобы прятаться и пытаться сохранить это в секрете, мы проведем одно интервью, где мы сможем изложить все детали и рассказать всем факты по-своему. Мы все абсолютно опустошены, но мы будем бороться с этим до конца. Мы не хотим вашей печали, мы просто хотим любви и позитива. Мы планируем повышать осведомленность об этой страшной болезни и искать все доступные варианты лечения. Это будет тяжелая битва, но всеобщей любовью и поддержкой мы одержим победу", – заявил Том.

Впоследствии супруги таки дали совместное интервью журналу OK!, где рассказали детали болезни. Выяснилось, что у исполнителя – глиобластома четвертой степени, наиболее агрессивная опухоль головного мозга. Обычно продолжительность жизни пациентов после установления диагноза составляет от трех до 18 месяцев.

К слову, 6 месяцев назад Том Паркер и его жена Келси объявили о том, что они ждут второго ребенка. Он должен родиться в ноябре этого года. У них также есть 1-летняя дочь Аурелио Роуз.

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