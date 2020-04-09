У 26-летней дочери экс-солиста "На-На" обнаружили рак мозга: как сейчас выглядит девушка

Стало известно, что старшая дочь экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина борется с онкологическим заболеванием.

Так, в январе 26-летняя девушка перенесла операцию по удалению опухоли мозга – астроцитомы, и после этого прошла лучевую терапию. Об этом Виктория рассказала на личной странице в Instagram.

Дочь Владимира Левкина Виктория Фото: instagram/lyovkina

"15 января во второй половине дня прошла операция. Я ничего не помню. Чувствовала себя достаточно спокойно и до, и после. Однако после операции вырезанную опухоль отправили на гистологию (изучение тканей). По итогу выяснилось, что это была астроцитома lll степени злокачественности. Ее вырезали полностью, но поскольку она соприкасалась с другими клетками мозга назначили лучевую терапию. На четвертой неделе лучевой терапии мне стало хуже, но все не критично. Сейчас же все процедуры закончены и я чувствую себя хорошо", – поделилась Виктория.

Виктория Левкина с родителями Фото: instagram/lyovkina

Отметим, что на фоне лечения у дочери Левкина начали выпадать волосы, и она побрилась налысо. По словам девушки, она решилась на такой шаг из-за того, что считает: таким образом она избавится от негативной энергии.

Дочь Левкина Виктория Фото: instagram/lyovkina

"Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально", – написала Виктория.

Напомним: у Владимира Левкина тоже была онкология. В 2003 году певца прооперировали. Ему удалось победить рак лимфатической системы.

Владимир Левкин Фото: Telegram-канал "НеМалахов"

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