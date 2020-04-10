Тысячи заявлений в полицию: скандал с Гуфом из-за живодерства получил продолжение

На российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после того, как он натравил свою овчарку Гуччи на соседскую собаку, написали более трех тысяч заявлений в полицию.

Об это скандальный артист рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Жалобы на стравившего собак артиста поступали от зоозащитников.

"Ну, короче, у них закончилась бумага и картриджи для принтера. Никто им такой бумажной волокиты не создавал на ровном месте из-за такой чепухи, из-за того, что повозились собаки", — рассказал музыкант.

Гуф назвал случившееся чепухой, однако пообещал, что поможет приюту для животных. Кроме того, он опубликовал снимок из отделения полиции.

"Спасибо зоозащитникам за это", — написал рэпер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за высказывания рэпера Гуфа о предпочтениях в плане выбора женщин. Он позволил себе расистское заявление, обозвав грузинок и чеченок "хачухами" в интервью Ксении Собчак.

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