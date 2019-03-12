"Ты вообще такого не знаешь": известный актер подколол Собчак за разрыв с Виторганом

Популярный российский актер, звезда фильма "Юморист" Алексей Агранович подколол журналистку Ксению Собчак за ее разрыв с Максимом Виторганом.Так, он отметил, что она сейчас "не знает такого человека".

Кроме того, он заявил, что Виторган пробовался на главную роль в фильме "Юморист". Об этом Агранович сообщил в интервью в программе "Осторожно Собчак".

Алексей Агранович и Ксения Собчак Скриншот из видео

В интервью Собчак актер рассказал о том, что на главную роль в фильме "Юморист пробовался рэпер Оксимирон и актер Михаил Шатс.

"Мне почему-то кажется, что Максим Виторган пробовался на эту роль. Ну, ты же вообще не знаешь такого человека", - сказал Агранович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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