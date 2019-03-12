"Ты вообще такого не знаешь": известный актер подколол Собчак за разрыв с Виторганом

Популярный российский актер, звезда фильма "Юморист" Алексей Агранович подколол журналистку Ксению Собчак за ее разрыв с Максимом Виторганом.Так, он отметил, что она сейчас "не знает такого человека".
Кроме того, он заявил, что Виторган пробовался на главную роль в фильме "Юморист". Об этом Агранович сообщил в интервью в программе "Осторожно Собчак".
Алексей Агранович и Ксения Собчак
Скриншот из видео
В интервью Собчак актер рассказал о том, что на главную роль в фильме "Юморист пробовался рэпер Оксимирон и актер Михаил Шатс.
"Мне почему-то кажется, что Максим Виторган пробовался на эту роль. Ну, ты же вообще не знаешь такого человека", - сказал Агранович.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018-го в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались на официальном мероприятии в щеку.
Вечером, 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
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