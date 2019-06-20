"Ты сумасшедшая!" Полуголая Седокова записала видео и вызвала ажиотаж

Украинская певица Анна Седокова вызвала ажиотаж в сети роликом, на котором показала экстремальное развлечение.

Полуголая звезда в купальнике рассекала на скорости на квадроцикле, тряся пышными формами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Ты crazy" – кричал мне мужчина на пляже, а как в этом мире оставаться нормальной? Жизнь, с ее удивительными сценариями, каждую секунду выбивает тебя из привычной дороги. И только ты как бы на секундочку вроде понимаешь, что происходит, как раз и "вот новый поворот". Так что, быть crazy – это единственный способ выжить, так и запишите", – подписала она под видео.

Седокова на квадроцикле Кадр из видео

Новости Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото

Ролик Седоковой в купальнике вызвал разную реакцию в соцсети. Некоторые были в восторге и даже перепугались за певицу. Также на нее накинулись с критикой из-за очередной демонстрации тела.

"Трусы не разбей", "Больше кроме как ж*пой похвастаться нечем", "Ты бы голышом еще прокатилась, силиконовая мышь", "Да реально мне было за тебя страшно", "Полуголая практически на всех фотках, не только на пляже", "А как целлюлит то трясётся", Понты дороже денег", – отреагировали в сети.

Анна Седокова катается в купальнике Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили негодование.

Кроме того, певица вызвала гнев пользователей откровенным видео. Она позировала в боди и прозрачных лосинах.

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