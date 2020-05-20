"Ты следующий!" Ласточкин рассказал о неожиданном разговоре с Зеленским

Украинский комик Игорь Ласточкин рассказал о переписке с Владимиром Зеленским. Так,он написал ему сообщение с поздравлениями, в день, когда состоялся первый обмен военнопленными.

Об этом Ласточкин рассказал в подкасте 2POPODCAST. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"У меня был телефон Зеленского, но я никогда не звонил, ничего не писал. Но, когда был первый обмен военнопленными, я смотрел это все по телевизору с комом в горле . Такой момент был очень щепетильный, сильно трогательный. И я думаю – дай напишу. Написал "Спасибо за то, что ты человек" – без претензии на ответ. И он мне ответил "Спасибо за поддержку", и дальше написал "Готовься, ты следующий". Я еще ответил "Да нет, я так не вывезу точно", - сказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Ласточкин рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся еще до того, как он стал президентом Украины.