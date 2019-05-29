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"Ты себя опозорила": Полякову разгромили в сети за ужасную рекламу мороженного

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Популярную украинскую певицу Олю Полякову раскритиковали в сети из-за рекламы мороженного, в которой она приняла участие. Так, артистка появилась на видео в купальнике, головном уборе и на каблуках.

Поклонникам артистки не понравился ролик, который разместили в Youtube. Они оставили множество негативных комментариев.

Оля Полякова

Оля Полякова

Скриншот из видео

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"Переигрывает ужасно", "Дела похоже совсем плохо пошли, раз опускаетесь до уровня рекламы мороженного", "Ужасно! Прямо, как утренник в детском саду", "Ну и цирк", "Позорище", "Ты себя опозорила", - пишут в сети.

Полякова лижет мороженное

Полякова лижет мороженное

Скриншот из видео

Полякова одета в откровенный наряд

Полякова одета в откровенный наряд

Скриншот из видео

Полякова танцует вместе с гигантским мороженным

Полякова танцует вместе с гигантским мороженным

Скриншот из видео

В сети разгромили новую рекламу Поляковой

В сети разгромили новую рекламу Поляковой

Скриншот из видео

"Ты себя опозорила": Полякову разгромили в сети за ужасную рекламу мороженного
"Ты себя опозорила": Полякову разгромили в сети за ужасную рекламу мороженного
"Ты себя опозорила": Полякову разгромили в сети за ужасную рекламу мороженного
"Ты себя опозорила": Полякову разгромили в сети за ужасную рекламу мороженного
"Ты себя опозорила": Полякову разгромили в сети за ужасную рекламу мороженного

"Ты себя опозорила": Полякову разгромили в сети за ужасную рекламу мороженного

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует абсолютно обнаженной. Многих возмутили эти кадры с голыми ягодицами после того, как Полякова раскритиковала модель и телезвезду Ким Кардашьян из-за ее стиля и демонстрации ягодиц. С певицей тогда не согласилась Наталья Могилевская, но большая часть пользователей была на стороне Поляковой.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
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